„Vater“ der Wiener Wartehäuschen ist tot

Geboren wurde Luigi Blau am 3. Jänner 1945 im niederösterreichischen Mistelbach. Er studierte von 1966 bis 1973 Architektur an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Ernst A. Plischke. Blau war vielseitig begabt: als Architekt, Möbeldesigner und Ausstellungsgestalter. Mit seinem vielschichtigen Werk schloss Blau einerseits nahtlos an die Tradition der Wiener Raumkünstler wie Adolf Loos, Josef Frank und Oskar Strnad an. Im Jahr 1993 erhielt Luigi Blau den Preis der Stadt Wien für Architektur.