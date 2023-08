Gogl-Walli Endrang 18 ++ Pressler im Vorlauf out

Gogl-Walli hielt in ihrem Lauf lange sehr gut mit, musste ihrem Anfangstempo auf der Zielgeraden dann aber Tribut zollen. „Ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, ich bin am Limit gelaufen. Aber ich habe hinten das Tempo nicht so halten können“, sagte die 27-Jährige. Das Risiko des schnellen Beginns sei sie bewusst eingegangen. „Aber insgesamt ist es ein positives Resümee. Die Zeit ist in Ordnung, es ist heute leider nicht mehr drinnen gewesen. Ich bin nicht traurig drüber.“ Am Mittwoch tritt sie über 200 m an.