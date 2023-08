Müllproblem am Hintersee: „Zehn Säcke am Tag“

Wenn die Sonne scheint, ist die kleine Liegewiese auf der Nordseite des Hintersees vor der „Lago Bar“ gut gefüllt. Für Bar-Betreiberin Jacqueline Gerlach bedeutet das nicht nur untertags viel Stress, sondern auch dann, wenn der letzte Badegast gegangen ist. Dann rückt sie mit ihrer Ferialpraktikantin Christa Wesenauer an und sammelt ein, was die Gäste zurückgelassen haben. Verpackungen, Flaschen und Taschentücher landen in großen blauen Säcken.