Toni-Lenz-Hütte ist erneut auf Pächter-Suche

Wer ab Mai 2024 Käsebrot, Weißbier und Co. serviert, ist derzeit jedoch offen. Das Pächter-Paar Katharina und Mario Stumpf kehrt nach zwei Jahren wieder nach Hof in Oberfranken in einen eigenen Gastronomie-Betrieb zurück: „Beides parallel zu führen, ist auf Dauer unmöglich“, sagt die 40-Jährige. „Wir arbeiten hier gut ein halbes Jahr durch, haben an schönen Tagen 300 Gäste und auch 15 Betten ins Aufgebot genommen. Ich war heuer noch nicht einmal unten“, erklärt Katharina. Die neuen Pächter kommen im besten Fall aus der Gegend.