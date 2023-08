Verbesserte Lustenauer wurden nicht belohnt

Nur neun Ballaktionen und vier Schüsse schaffte Lustenau in der ersten Halbzeit. Und das in den ersten drei Spielen zusammen. Die Statistik offenbarte, wo es bei der Austria haperte. Die Mannschaft braucht zulange, um in Fahrt zu kommen. Gegen Sturm machte es die Elf von Markus Mader aber besser. Man wirkte konzentrierter, ließ hinten weniger zu - und dennoch lagen die Hausherren nach 45 Minuten verdient mit 0:1 hinten. Wüthrich (31.) profitierte davon, dass die Hintermannschaft den Ball mehrfach nicht aus der Gefahrenzone brachte. Kurz zuvor verwehrte der VAR Sturm nach Handspiel von Horvath zurecht die Führung. Bis auf eine Chance von Cisse (3.) hatte die Austria vorne auch nichts zu bieten.