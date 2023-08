Künstler-Debüt: „Mein Herz schlägt für den Jazz“

Mit seiner Trompete schippert Lorent Widauer am Sonntagmorgen auf einem Boot über den Ritzensee in Saalfelden. Für den 24-jährigen Jazz-Spieler mit Leib und Seele ein besonderer Auftritt. Beim Jazzfestival in Saalfelden verzaubert er mit Musik des verstorbenen Tirolers Werner Pirchner. Zuhörer können beim „Sonnenaufgangskonzert im Boot“ dem Duett aus Widauer an der Trompete und Yvonne Moriel am Saxofon lauschen. „Eine magische Atmosphäre“, findet er. „Das macht man nicht alle Tage.“