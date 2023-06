Festival soll „Vielfalt des Jazz zelebrieren“

Musik in der Stadt und am Berg

Ein alter Bekannter ist auch Lukas Kranzelbinder, der in Saalfelden vor mehreren Jahren seine mittlerweile höchst erfolgreiche Formation Shake Stew aus der Taufe gehoben hat. Heuer serviert der Bassist dem Publikum „Hymns of Past and Future“, für die er Zoh Amba, Anna Högberg und Billy Martin an seine Seite holt. Högberg ist zudem mit ihrer Formation Attack vor Ort, während US-Musiker Rob Mazurek einen musikalischen Tribut an seinen verstorbenen Vater zur Aufführung bringt („Fathers Wing“). Richtig voll wird es auf der Congress-Bühne beim Ralph Mothwurf Orchestra, während das New Quintet von Dave Douglas einen alttestamentarischen Kraftakt vollziehen wird - jedenfalls thematisch gesehen.