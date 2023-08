Urlauber sorgen oft für Wasserknappheit in Kärnten

Ringleitung für Touristen

Das verlockende Blau der Kärntner Seen zieht jährlich Millionen Urlauber an. Und das wird für die Wasserversorgung im Kärntner Zentralraum immer mehr zum Problem. Denn besonders in den Sommermonaten kommt es lokal immer wieder zu Engpässen beim Trinkwasser. Aber auch der Zuzug in den 39 Zentralraumgemeinden verschärft die Situation zusätzlich.