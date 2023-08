Klinik Güssing erhält eigenen Chef für Chirurgie

Grundversorgung für Südburgenland

In der Klinik Güssing finden pro Jahr rund 1500 Operationen statt. Eine Steigerung wird angepeilt. Aufgabe der Chirurgie ist es, eine Grundversorgung für den Landessüden, insbesondere für die Bezirke Güssing und Jennersdorf, sicherzustellen. Das ebenfalls im Spital beheimatete Brustgesundheitszentrum wird derzeit ebenfalls neu aufgestellt. Es soll zu einem senologischen Zentrum weiterentwickelt werden, in dem Chirurgie, Gynäkologie, Radiologie, Pathologie und Onkologie noch mehr interdisziplinär arbeiten. Laut Kriwanek werde das eine der Hauptaufgaben der neuen Leitung sein: „ Wir kooperieren mit der Wiener Klinik Donaustadt und haben auch die Zusage aus dem LKH West in Graz in Richtung einer verstärkten Zusammenarbeit im Tumorboard.“