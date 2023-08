Der letzte Weg wird in 40 Paragrafen neu geregelt

„Krone“-Kommentar: Ein bisserl darüber nachdenken

Ganz persönlich hoffe ich, dass sich Gevatter Tod noch ein bisschen viel Zeit lässt. Aber vielleicht wäre ab und zu ein Gedanke an das „Danach“ nicht verkehrt. Also nicht, was für einen selbst danach kommt, sondern was auf Erden passiert. Denn da haben Tote noch ein Wörtchen mitzureden.

Wer also schon weiß, dass er lieber beerdigt oder verbrannt werden will, soll das am besten schriftlich bekannt geben. Und Sonderwünsche fürs Begräbnis sowieso. Wichtig für alle, die was zu vererben haben: Wer soll was kriegen. Noch wichtiger: Wer was nicht. Am besten alles regeln, bevor man nichts mehr mitreden kann, also zu Lebzeiten, dann kann man eventuelle „Missverständnisse“ noch klären.

Oder es ist einem alles egal und dann nimmt eben das Gesetz seinen Lauf.