Russen bombardieren Uni und Theater: Mehrere Tote

Schwere Schäden, Tote und zahlreiche Verletzte hat ein russischer Angriff auf das Zentrum der nordukrainischen Großstadt Tschernihiw am Samstag nach sich gezogen. „Eine russische Rakete schlug mitten im Stadtzentrum ein, in unserem Tschernihiw“, so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag auf Telegram. Dabei seien ein Platz, die Polytechnische Universität und ein Theater getroffen worden, es gebe Tote und Verletzte.