KTM verlängert Vertrag mit Binder vorzeitig

In dieser Saison fuhr Binder in neun Saisonrennen zweimal aufs Podium und gewann zudem zwei Sprintrennen. Vor zwei Jahren triumphierte er beim Heim-GP in der Steiermark. Seit 2015 sitzt Binder für KTM auf dem Bike und wanderte von der Moto3 über die Moto2 in die Königsklasse. In dieser Zeit feierte er insgesamt 17 GP-Siege. „Brad an der Spitze unseres MotoGP-Programms zu halten, war eine große Priorität von uns. Wir lieben alles an ihm: Er ist ein absoluter Racer und gibt alles auf der Strecke“, sagte KTM-Sportdirektor Pit Beirer.