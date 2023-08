Nach Schwächeanfall „Flugtaxi“ bestellt

Der 21-Jährige hatte sich gemeinsam mit seiner Mutter gegen Mittag zu einer Wanderung aufgemacht. Deren Profil war nicht sonderlich anspruchsvoll: Zuerst ging es mit der Seilbahn auf die Vordere Kapellalpe, von dort beabsichtigte das Duo, via Innere Kapellalpe in Richtung Silbertal abzusteigen. Doch aus dem vermeintlichen Spaziergang wurde für den offensichtlich nicht sonderlich bergaffinen Deutschen schnell eine regelrechte Tortur. Im sogenannten Schattenwald, welcher auf einer Höhe von rund 1400 Metern liegt, verließen ihn endgültig die Kräfte, an ein Weitergehen war nicht mehr zu denken.