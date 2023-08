260 Gestrandete von den Tiroler Bergen gerettet

Alarm im oberen Lechtal

Als der Einsatz in Tannheim zu Ende war, gab es Alarm im oberen Lechtal - in Holzgau. Ein Unwetter hatte Wanderer bei der Roßgumpenalpe überrascht. Der Ramstalbach stieg stark an, in Kombination mit einer Mure schnitt er ihnen gegen 17.40 Uhr in rund 1350 Metern den Weg ab.