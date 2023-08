Klima-Jobs? „Energiewende bietet viele Chancen“

Vor allem in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Elektro, Gastronomie, Industrie und IT gäbe es derzeit in Niederösterreich einen enormen Bedarf an Arbeitskräften, die Nachfrage ist gewaltig: „Jugendliche sollten sich vor der Wahl ihrer Ausbildung ausreichend über spätere Job-Aussichten informieren und dann die damit verbundenen Job-Chancen sehen und für sich nutzen“, so Kern.