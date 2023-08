Cooper über Koks, Tochter Lea & seinen toten Vater

Nach einem gemeinsamen Abend, an dem Cooper versucht haben will, den Humor seines Kollegen zu mimen, um sich anzupassen, sagte ihm dieser, dass es den „A Star is Born“-Darsteller zu einem richtigen „Ars***och“ gemacht hätte. Durch die Ehrlichkeit seines guten Freundes ging er auch selbst mit sich ins Gericht: „Das war das erste Mal, dass mir klar wurde, dass ich ein Problem mit Drogen und Alkohol hatte. Ich war so kokainsüchtig.“