Darum entschuldigen sich Fremde bei Pam Anderson

Anderson wurde oft unterschätzt

Die in Kanada geborene Blondine, die mit ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin in der TV-Erfolgsserie „Baywatch“ berühmt geworden war und mit einer turbulenten Beziehung mit dem Rocker Tommy Lee in den 90er-Jahren für Schlagzeilen sorgte, wurde eigenen Worten zufolge früher oft unterschätzt: „Wenn die Menschen dich nicht als intelligenten Menschen ansehen wollten, weil du ein bestimmtes Aussehen hattest. Ich denke, das haben wir hinter uns gelassen, hoffentlich.“