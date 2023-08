Banken wollen Kreditnehmern jetzt „entgegenkommen“

Oberbank-Chef: So viele Sparprodukte wie schon lange nicht

Zur Klage über hohe Soll- und niedrige Habenzinsen am Girokonto betonte Oberbank-Chef Franz Gasselsberger für den Bankenverband, dass Girokonten keine Veranlagungsfunktion haben, sondern dem Zahlungsverkehr dienen. Sparprodukte gebe es so viele wie schon lange nicht.