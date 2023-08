Bulldogge nach Hitzschlag „nicht über den Berg“

Die französische Bulldogge, die, wie berichtet, am Samstag auf einem Parkplatz in Neusiedl am See einen Hitzschlag erlitten hatte, kämpft in der Tierklinik Parndorf ums Überleben. „Man kann nicht sagen, ob er es schafft“, sagt die medizinische Leiterin Elisa Gampel. „Er ist sehr tapfer.“