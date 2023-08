64-Jähriger nach Anschlag mit Benzin verhaftet

Ein 64-Jähriger aus Neuzeug ist des Verbrechens der Herbeiführung einer Feuersbrunst verdächtigt, indem er am Sonntag, 13. August 2023 um 7.35 Uhr früh in seiner Heimatgemeinde an der Außenfassade bei einem Gebäude unter der Verwendung von Benzin Feuer legte. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich in dem Objekt eine Person. Der mit einem Feuerzeug in Brand gesetzte Benzin erlosch ohne Einsatz von Löschmittel selbstständig. An der Außenfassade entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.