Sturm: Der Traum lebte nur sechs Minuten

Pechvogel des Tages

Sturm hätte sich den Ausgleich durch Affengruber (58.) verdient, der VAR sagte Nein. Den Hands-Elfer im Finish durch Pepi (85./Wüthrich-Hands) hätte es nicht gebraucht. Änderte nichts am souveränen PSV-Aufstieg, aber auch nichts am teils sehr starken Auftritt der Grazer, bei denen Routinier und Edeljoker Jakob Jantscher im Finish mit zwei Stangenschüssen binnen Sekunden der Pechvogel des Tages war. Sturm hofft jetzt am 1. September bei der Europa-League-Auslosung auf Losglück. Und wohl nicht wieder auf einen holländischen Gruppengegner.