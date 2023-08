13 Tonnen Chemie für Party-Pillen sichergestellt

Rekordfund an Drogen-Chemie

„Mit diesem chemischen Grundstoff hätten in Geheimlabors Dutzende Millionen an Ecstasy-Tabletten im Millionenwert erzeugt werden können. Und was noch viel schlimmer ist, diese Drogenflut hätte das Leben vieler junger Menschen gefährdet“, so ein Suchtgiftfahnder.