Der Bademeister mit der Lizenz für die Rote Karte

Das ausgelassene Plantschen war schon Ende des 19. Jahrhunderts en vogue, also ging der örtliche Fremdenverkehrsverein mit der Zeit und baute anno 1890 die erste Badeanstalt in Liezen. Die Wasserversorgung des 20 Meter langen Beckens erfolgte über Rohre aus dem Pyhrnbach. 1924 wurde das Bad „trockengelegt“ - die Instandsetzung der verwahrlosten Kabinen und der morschen Pritschen hätte das Gemeindebudget gesprengt - und ein Neubau am heutigen Standort errichtet. 1990 baute man großzügig um und hob schließlich das neue „Alpenbad“ am Brunnfeld aus der Taufe. So viel zur langen Geschichte des Schwimmbads mit Grimming-Blick.