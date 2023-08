Doppelte Kosten für Bestattung nach Todesfall

Heuer im Mai ist die Mutter nach einem längeren Heimaufenthalt in Wien verstorben. „Ich durfte sie in ihren letzten Stunden begleiten und trat, als ich nichts mehr für sie machen konnte, die Heimreise an“. Das im Vertrauen darauf, die folgenden Schritte würden in Absprache mit den Angehörigen und nach den festgehaltenen Wünschen der Verstorbenen erfolgen. Was nicht der Fall war.