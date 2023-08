Weinkönigin Hannah wird modische Botschafterin

Krönung am 23. August

Sie wird am 23. August, dem Eröffnungstag der Eisenstädter Wein- und Genusstage, gekrönt. In diesem Rahmen erfolgt auch die Übergabe des Dirndls. „Es ist uns ein Anliegen, dass die Weinkönigin als oberste Weinbotschafterin des Landes auch ein Stück der Landeshauptstadt mit sich trägt“, so Steiner. Wetschka ist bereits die dritte „Monarchin“, die das Dirndl erhält.