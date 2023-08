Große Natur in kleiner Schale: Bonsai boomt!

Er ist stämmig, er ist satt-grün, er ist verästelt und er ist empfindlich - der Bonsai, eine pflanzliche Kultur aus Japan. Der Boom zur Aufzucht und Pflege, zur Bewunderung eines großen Baums in Miniatur, wird auch in Tirol stets größer. „Die Japaner wollten die Natur in die Wohnung bringen“, fasst es Martin Kofler aus Innsbruck zusammen. Er ist Mitglied des Bonsai Club Tirol, von Beruf Stadtgärtner in Innsbruck.