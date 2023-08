Skurril: Trump-Unterstützern ist Jesus zu links

Bergpredigt im Fokus der konservativen Christen

Die stetige Zustimmung für rechte Politik stürzt das Christentum in den USA in eine Krise. Denn plötzlich gilt Jesus als „schwach“ und „links“. Etwa das berühmte Zitat aus der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium: „Wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, so wende ihm auch die andere zu“ lehnen extrem konservative Christen ab. Sie verlangen sogar, entsprechende Bibelstellen zu streichen.