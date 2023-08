Studenten entdeckten besonderen Fund aus Römerzeit

Bedeutender Nachweis für die Forschung

„Wir stießen auf einen Basis-Stein einer römischen Handmühle, wie er wohl in jeder keltischen oder römischen Ansiedelung der Region für das Mahlen des Korns genutzt worden sein dürfte. Das stellt ein wichtiges Puzzleteil in der Erforschung der antiken ländlichen Besiedelung in Oberkärnten dar“, zeigt sich Eckhard Deschler-Erb, Professor an der Universität Köln, begeistert.