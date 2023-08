Beim Brucknerfest dreht sich alles nur um Frauen

„OÖ-Krone“:Das erste Mal wird das Brucknerfest völlig weiblich sein. Gibt es einen Unterschied in der Organisation?

Dietmar Kerschbaum: Von der Organisation hier ist nichts anders. Aber uns wird immer mehr klar: Es geht nicht primär nur darum, vergessene Komponistinnen ins Rampenlicht zu stellen, sondern auch aufzuzeigen, was wir uns als Gesellschaft angetan haben, indem wir in früheren Zeiten geglaubt haben, auf künstlerische Leistungen von Frauen verzichten zu können.