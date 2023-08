Thiem als Edel-Fan bei deutschem Drittligisten

„Ja, schau, der Thiem ist da“, staunten unzählige Zuschauer am Rande des deutschen Pokal-Spiels zwischen Saarbrücken und Zweitligist Karlsruhe am Freitag. Im Dress des Drittligisten hatte der Niederösterreicher auf der Tribüne auch noch allen Grund zur Freude! Denn Saarbrücken bezwang den KSC überraschend mit 2:1 und steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals.