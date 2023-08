Schwere Sexismus-Vorwürfe gegen Schachverband

Der Weltverband (FIDE) hat auf die Sexismus-Vorwürfe von zahlreichen Schachspielerinnen reagiert und die Initiatorinnen „für ihren Mut und ihre Solidarität“ gelobt. „Bei der FIDE sind wir zutiefst bewegt über den von über 100 Schachspielerinnen unterzeichneten Brief, in dem sie sexistische und sexuelle Gewalt im Schach anprangern“, hieß es in einer Stellungnahme am Freitag. „Selbst wenn nur eine Frau Missbrauch erlebt, ist es eine zu viel.“