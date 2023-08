FC Bayern gegen RB Leipzig ab 20.45 Uhr LIVE

„Die Jungs sind willig, die Jungs hören zu“

In der vergangenen Saison hatte sich RB einen Fehlstart in die Bundesliga-Saison geleistet, entsprechend konnten die Leipziger das Bayern-Schwächeln in der Rückrunde nicht wirklich nutzen und landeten mit fünf Punkten Rückstand auf Bayern und Dortmund auf Rang drei. Der zweite Pokalsieg nacheinander weckte bei RB aber die Lust auf mehr. „Wir haben eine Menge neuer Spieler, das merkt man in den Abläufen, aber die Jungs sind willig, die Jungs hören zu. Es wird alles noch ein Stück Zeit brauchen, auch möglicherweise bis in die Saison hinein“, sagte der ehemalige Salzburger Meistercoach Rose, dessen Vertrag zuletzt vorzeitig bis 2025 verlängert worden war. Die Bayern erwartet er „anders, als noch in der Schlussphase der letzten Saison. Da hat eine Zeit lang das Selbstverständnis gefehlt. Sie haben angefangen, das zu korrigieren.“