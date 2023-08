Mönning jetzt im Ganzkörper-Latexanzug unterwegs

Immer für eine Überraschung gut

Damals betonte sie, sich für ein Recht auf Nacktheit in der Öffentlichkeit einsetzen zu wollen. „Die Bilanz war so positiv, dass ich ganz begeistert bin“, ließ Mönning damals über ihren luftigen Ausflug wissen. Ihre Experiment-Reihe war damit aber keineswegs zu Ende: Dieses Mal wollte sie untersuchen, wie Menschen auf Personen in Latex-Outfits reagieren und als sie dabei von Ganzkörperanzügen sprach, meinte sie das wörtlich.