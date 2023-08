Am Wochenende kehrt der Sommer zurück!

Hoher Luftdruck bleibt auch am Samstag im Ostalpenraum wetterbestimmend. Damit überwiegt in den meisten Landesteilen der Sonnenschein. Schönwetterwolken oder dünne hohe Wolkenfasern stören nicht. Lediglich über den Alpengipfeln in Tirol und in Vorarlberg können sich mitunter während der Nachmittagsstunden isolierte gewittrige Schauer bilden. Der Wind weht generell nur schwach aus meist südlichen Richtungen. Neun bis 17 Grad hat es in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 25 bis 32 Grad erreicht, am wärmsten ist es in Tirol.