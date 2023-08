Sollen Kriegslügen glauben: Moskau blockiert VPN

Um auf vom Kreml gesperrte soziale Netzwerke oder Nachrichtenseiten zugreifen zu können, haben die Russen bislang auf virtuelle private Netzwerke (VPN) gesetzt. Auf diesem Wege konnten sie etwa bei staatlichen Repressionen oder dem Angriffskrieg gegen die Ukraine up to date bleiben. Nun will die Regierung aber sogar dem einen Riegel vorschieben.