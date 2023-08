LASK! Hat unser Bischof gar einen „Irrglauben“?

„Beim Dörbi samma eh gnädig! Da spü’ ma mit die Amateure, damit’s für eich ned z’hoch wird.“ „We Are The Champions“ dröhnte es nach dem BW-Linz-Aufstieg am 4. Juni aus den Boxen, als im Lokal neben der Sportanlage die „Wuchtel“ eines LASK- zu einem Blau-Weiß-Fan verdeutlichte: In Linz rennt ab sofort endlich wieder das „Derby-Häkerl“