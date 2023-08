Wo Schweinshirn und Lammnieren gschmackig sind

„Die Menschen essen nur noch, und schmecken nicht mehr“, begrüßt Daniel Kraschl seine Gäste bei der Buschenschank Kölblhof in Maltschach. Der Feldkirchner hat sich im März selbstständig gemacht und zaubert in seinem drei mal zwei großen Anhänger seither außergewöhnliche Gerichte. „Ich koche wie die Oma früher - es wird nichts weggeschmissen!“, so Kraschl zur „Krone“. Und mit nichts, meint er wirklich nichts. Denn der gelernte Koch kauft Tiere bei „seinen“ regionalen Bauern nur im Ganzen und verkocht dann alles - auch die Innereien - zu hochwertigem Gourmet-Essen. „Für mich spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle - ich verwende ausschließlich Produkte regionaler Partner oder welche, die ich in meinem Selbstversorgergarten angebaut habe", erzählt Kraschl.