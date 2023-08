Vor Mädchen im Kino onaniert: Mann (49) verhaftet

Im März des heurigen Jahres waren der Polizei zwei Vorfälle sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in einem Kino in München gemeldet worden. Im ersten Fall am 4. März setzte sich der Verdächtige während einer Kinderfilmvorführung neben eine 13-Jährige und begann zu onanieren. Als sich das Mädchen anschließend an einen anderen Platz setzte, flüchtete der Täter laut den Ermittlern. Zwei Wochen später begab sich der Mann erneut in dasselbe Kino und setzte sich neben zwei Mädchen (zwölf und 13 Jahre alt). Erneut begann der Verdächtige, sexuelle Handlungen an sich zu vollführen. Als er bemerkt wurde, ergriff er erneut die Flucht.