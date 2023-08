Der Countdown zum Altstadtzauber läuft

Eröffnung am Donnerstag ab 18.30 Uhr

Eröffnet wird der Altstadtzauber am Donnerstag: Gegen 18.30 Uhr ziehen die Stadtrichter in ihren Ornaten am Neuen Platz ein, begleitet von der Ebersteiner Kirchtagsmusik. Nach der offiziellen Eröffnung erfolgt gegen 19.30 Uhr der Bieranstich - Freibier für alle gibt es, solange der Vorrat reicht!