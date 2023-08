Ab jetzt gibt es Internet-Training für Polizei

500.000 Euro investiert

Um gegen diesen Trend gewappnet zu sein, startet nun in Linz das erste Cybercrime-Trainingscenter Österreichs. „Das ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Kriminaldienstreform“, so Innenminister Gerhard Karner. Für die Umsetzung wurde in OÖ knapp eine halbe Million Euro investiert. Beamte sollen so im richtigen Umgang mit Online-Betrug geschult werden, jeder Polizist wird künftig eine Grundausbildung in diesem Bereich absolvieren.