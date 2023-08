„Flucht“ zu Inter fix: Sommer verlässt Bayern

Keine Lust auf Bankplatz

Sommer war erst im Winter von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt und ersetzte dort den verletzten Manuel Neuer. Bei einer Rückkehr von Neuer hätte der Schweizer wohl seinen Platz im Tor räumen müssen. Er möchte sich aber als Nummer eins in einem Team für die Teilnahme an der EM in Deutschland 2024 empfehlen, weshalb er jetzt nach Mailand „flüchtete“.