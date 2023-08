Zu welchen Anlässen Diademe getragen werden dürfen

Das Wort Diadem kommt aus dem Griechischen von „diadema“, was so viel wie Stirnbinde bedeutet. Diademe wurden in der Antike als Hilfsmittel beim Zusammenhalten der Haare genutzt und zu dieser Zeit noch aus textilen Stoffen hergestellt. In der heutigen Zeit ist das Diadem ein Schmuckstück, das aus hochwertigen Edelmetallen gefertigt wird und kaum mehr zum Zurückhalten der Haare in Erscheinung tritt.