Lebensversicherungen für freiwillige Soldaten

Das „Institute for the Study of War“ schreibt in seinem aktuellen Bericht, dass Putin nun einen entsprechenden Erlass unterzeichnet habe. In diesem geht es darum, dass jene, die sich freiwillig melden, eine obligatorische und staatliche Lebens- und Krankenversicherung zugesichert bekommen. Auch Freiwillige, die seit dem 24. Februar 2022 an den Kampfhandlungen teilnehmen, sind in den Erlass inkludiert.