Zum Sch……! Durchfall-Alarm nach Triathlon-WM-Serie

Das bestätigten die Gesundheitsbehörden einem Bericht der Zeitung „Guardian“ zufolge am Wochenende. Insgesamt waren am letzten Juli-Wochenende rund 2000 Personen über die verschiedenen Distanzen gestartet. Als mögliche Ursache gilt durch Abwassereinleitungen verschmutztes Meerwasser. Die britische Gesundheitsbehörde will Proben erkrankter Teilnehmer untersuchen, um die genaue Ursache herauszufinden.