Hund aus Kitzbüheler Ache erfolgreich gerettet

Tierdrama mit Happy End: Mehrere Zeugen schlugen bei der Polizei am Samstag gegen 16.45 Uhr Alarm: Ein Hund jaule und belle, er sei in die Kitzbüheler Ache gefallen. Polizei und Feuerwehr machten sich sogleich an die Rettung, die nicht ohne Hindernisse vonstattenging...