Mehrere Explosionen nahe der Krim-Brücke

Der Maschinenraum des Tankers habe Schaden genommen. Es sei aber kein Treibstoff aus dem Schiff ausgelaufen, das elf Menschen an Bord hatte, so TASS. Die Besatzung befinde sich in Sicherheit, berichtete TASS weiter unter Berufung auf das Koordinierungszentrum für die Seenotrettung in Noworossijsk. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Angriff um eine ukrainische Drohnenattacke gehandelt haben.