Doskozil erklärt „Pflege“ zur absoluten Chefsache

Jeder will daheim alt werden

Im Vordergrund stehen laut Roland Fürst die Bedürfnisse der Betroffenen. „Die Grundlage bieten wissenschaftliche Studien.“ Fast 100 Prozent der Burgenländer wollen in der gewohnten Umgebung betreut werden, wie aktuelle Untersuchungen ergaben. „Wir wollen, dass die Menschen dort die nötige Unterstützung erhalten, wo sie daheim sind. Mit den geplanten 71 Pflegestützpunkten rückt man noch näher zu den Bedürftigen in den Regionen“, betont Fürst.