Warum Hunde gerne getrennt Urlaub machen

„Wir sind sicher die größte Hundepension in Tirol“

In der Urlaubszeit ist der Bedarf natürlich besonders hoch. Viele Vierbeiner seien aber auch in Tagesbetreuung, oft aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen der Halter. Ein Tag mit Übernachtung kostet 38 Euro. Mittlerweile kümmert sich ein siebenköpfiges Team um die felligen Familienmitglieder, auch im Nachtdienst. „Wir sind sicher die größte Hundepension in Tirol, jene in Kranebitten wurde ja geschlossen“, so Friedl.