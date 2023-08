Explosiver Kader erfordert viel Feingefühl

Während der Meister in Altach per 2:0-Sieg in die Bundesliga-Saison startete, kassierten die Wattener eine 1:3-Pleite gegen Klagenfurt. Die Favoritenrolle im ersten Bullen-Heimspiel der neuen Spielzeit könnte daher nicht klarer verteilt sein. Offen sind indes die Stammplätze beim Branchenprimus. Waren viele Positionen bei Vorgänger Matthias Jaissle bereits „besetzt“, so beginnt das Spielchen um die Startelf-Tickets von vorne. Wer darf gegen die WSG von Beginn an ran? Wer muss auf der Bank oder Tribüne Platz nehmen? Und: In welchem System spielt Salzburg?