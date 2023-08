So denken Ex-Bullen über Cheftrainer Struber

Mehr als vier Jahre verbrachte Peter Zeidler in Salzburg. Zunächst als Liefering-Trainer, später als Bullen-Chefcoach. Im Dezember 2015 wurde er allerdings entlassen. „Auch wenn ich damals gehen musste, habe ich nur gute Erinnerungen an die Zeit in Salzburg“, blickt er im Gespräch mit der „Krone“ ohne Groll auf sein Wirken in der Mozartstadt zurück.